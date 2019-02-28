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Источник: США пытаются убедить союзников по НАТО ограничить участие в конференции по безопасности в Москве

19:00 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон пытается убедить союзников по НАТО максимально ограничить участие в Московской конференции по международной безопасности в апреле, отправив туда только младших дипломатов посольств. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в МИД РФ.

"Вашингтон пытается внушить своим союзникам по НАТО, что предстоящая 24-25 апреля очередная Московская конференция по международной безопасности якобы представляет собой попытку России "вовлечь в свою орбиту" иностранные государства и повлиять на позицию стран альянса по важным для нее проблемам, - сказал собеседник агентства, отметив, что эта информация получена от европейских коллег. - При этом настойчиво акцентируется, что диалог с нами может вестись только по конкретным вопросам и не на форуме, который будто бы "используется Кремлем для озвучивания обвинений в адрес Запада и дезинформации мирового сообщества".

В результате, продолжил он, руководство США прямо рекомендует западноевропейцам ограничиться присутствием на конференции младших дипломатов посольств в Москве исключительно в качестве наблюдателей. "Подобные подковерные методы американской дипломатии российскую сторону давно не удивляют", - указал собеседник ТАСС.

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