Набиуллина: Годовая инфляция достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в РФ в годовом выражении достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года, а затем начнет снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью периодическому журналу Международного валютного фонда.

"Сейчас мы наблюдаем временный рост инфляции, главным образом потому, что ставка НДС была повышена, и мы повысили ключевую ставку, чтобы предотвратить рост инфляции. Мы ожидаем, что он достигнет 5,5-6% к концу первого квартала, а затем начнет снижаться", - отметила Набиуллина.