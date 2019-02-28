Набиуллина: Годовая инфляция достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года
19:30 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в РФ в годовом выражении достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года, а затем начнет снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью периодическому журналу Международного валютного фонда.
"Сейчас мы наблюдаем временный рост инфляции, главным образом потому, что ставка НДС была повышена, и мы повысили ключевую ставку, чтобы предотвратить рост инфляции. Мы ожидаем, что он достигнет 5,5-6% к концу первого квартала, а затем начнет снижаться", - отметила Набиуллина.
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