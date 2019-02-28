Facebook готов продолжать диалог с властями России по персональным данным
20:20 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Facebook готов продолжать диалог с российскими властями относительно ситуации с локализацией персональных данных пользователей в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.
Ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
"Мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России", - подчеркнули в пресс-службе соцсети.
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