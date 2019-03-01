РФ и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Как передает корр. ТАСС, за инициированный Вашингтоном документ высказались девять из 15 членов Совбеза, против были три страны - Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, еще три воздержались."Проект резолюции не принимается в силу негативного голоса [хотя бы] одного из постоянных членов Совета Безопасности", - сказал председатель СБ.



Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, США заранее понимали, что у их резолюции нет шансов и использовали ее только чтобы иметь возможность обвинить проголосовавшие против страны в препятствовании ввозу гуманитарной помощи в страну. "Мы всерьез опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле", - добавил он.



"Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле", - продолжил Небензя.

