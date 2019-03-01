РФ и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН
09:00 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Как передает корр. ТАСС, за инициированный Вашингтоном документ высказались девять из 15 членов Совбеза, против были три страны - Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, еще три воздержались."Проект резолюции не принимается в силу негативного голоса [хотя бы] одного из постоянных членов Совета Безопасности", - сказал председатель СБ.
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, США заранее понимали, что у их резолюции нет шансов и использовали ее только чтобы иметь возможность обвинить проголосовавшие против страны в препятствовании ввозу гуманитарной помощи в страну. "Мы всерьез опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле", - добавил он.
"Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле", - продолжил Небензя.
НОВОСТИ
- 22:30 28.02.2019
- Трамп: США только что установили полный контроль над территорией "халифата" в Сирии
- 22:00 28.02.2019
- Нетаньяху: "Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды"
- 21:15 28.02.2019
- Стало известно, чего просила КНДР у США на саммите
- 20:20 28.02.2019
- Facebook готов продолжать диалог с властями России по персональным данным
- 19:30 28.02.2019
- Набиуллина: Годовая инфляция достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года
- 19:00 28.02.2019
- Источник: США пытаются убедить союзников по НАТО ограничить участие в конференции по безопасности в Москве
- 18:24 28.02.2019
- Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
- 17:40 28.02.2019
- Назначен новый начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
- 17:12 28.02.2019
- Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
- 17:00 28.02.2019
- Обнаружена новая элементарная частица
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать