США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии - SANA
09:05 01.03.2019 Источник: Газета.Ru
Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
По информации агентства, американские военные договорились с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор, что последние отдадут все свое золото в обмен на гарантии безопасности.
По данным SANA, данное золото террористы награбили на территории Ирака и Сирии. В общей сложности боевики передали военным США 40 т золота, а еще 10 т они обнаружили в тайниках террористов, уточнили источники агентства.
Ранее в ООН заявили о победе над ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России. Газета.Ru
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