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РФ по уровню производительности труда отстает от стран G7 на 40 лет - Кудрин

09:20 01.03.2019 Источник: РБК

Производительность труда в России остается на уровне, который в развитых странах был достигнут в 1980-х годах, то есть 30–40 лет назад. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на открывшемся в Санкт-Петербурге Международном форуме труда.

«Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран «Большой семерки», — сказал Кудрин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Форума труда.

Уровень производительности труда в России сейчас находится примерно на уровне Бразилии, также сообщил он. Кудрин отметил, что повышать этот показатель нужно системными мерами, а не адресной помощью отдельным предприятиям.  РБК

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