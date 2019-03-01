Сегодня вступают в силу новые стандарты для аварийно-диспетчерских служб ЖКХ

09:32 Источник: Эхо Москвы

С сегодняшнего дня вступают в силу новые стандарты для аварийно-диспетчерских служб в ЖКХ. Они были приняты постановлением правительства в прошлом году.

Теперь управляющие организации и товарищества собственников недвижимости будут обязаны соблюдать определенный временной регламент при ликвидации аварийных ситуаций. Например, засор канализации или мусоропровода необходимо будет устранить в течение двух часов после подачи заявки в дневное время. Эхо Москвы