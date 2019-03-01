Климкин сообщил, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси

10:00 Источник: Эхо Москвы

Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Об этом украинский министр иностранных дел написал в статье для уругвайской газеты Observador.

Он отметил, что Украина на протяжении всей своей истории играла важнейшую роль в формировании Европы и европейских ценностей. В частности, Климкин указал на роль Киева в защите Европы от татаро-монгольского нашествия. По мнению министра, европейский путь развития Украины предопределило принятие христианства в 988 году.



Россия и Белоруссия, по словам главы украинского МИДа, появились, отделившись от Киевской Руси, права которой наследует Украина. Говорит Москва

