Военные США подсчитали время подлета "Авангарда"
10:20 01.03.2019 Источник: Газета.Ru
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США. Об этом сообщает The Washington Post.
По его словам, у России «Авангард» способен прорвать противоракетную оборону США и нанести удар по территории страны в течение 15 минут после запуска.
Растущий неядерный потенциал России предоставляет Москве возможности для того, чтобы отговорить противника от эскалации конфликта и разрешить его на выгодных для нее условиях», — отметил О'Шонесси. Он добавил, что США должны инвестировать в оборону государства.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин сравнил «Авангард» с запуском первого искусственного спутника Земли. Газета.Ru
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