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НОВОСТИ

Вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий

10:32 01.03.2019

В России с 1 марта 2019 года вступает в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий, целью которой является снижение доли контрафакта и повышение прозрачности рынка.

Экспериментальная продажа сигарет с цифровой маркировкой в стране началась в апреле 2018 года. Производители наносят на пачку сигарет электронный точечный двухмерный код, с помощью которого можно отследить путь пачки к потребителю.

Внедрение будет проходить поэтапно для более плавного перехода: с 1 марта 2019 года происходит регистрация в системе участников оборота. С 1 июля все без исключения табачные фабрики на территории России переходят на производство сигарет с цифровой маркировкой, а розница начинает передавать сведения о продаже маркированных сигарет в систему.  inforos.ru

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