Пакистан согласен на посредничество РФ в урегулировании ситуации с Индией - глава МИД
11:00 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Исламабад готов принять предложение РФ о посредничестве в урегулировании ситуации с Индией.
"[Глава МИД РФ Сергей] Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", - приводит издание "Доон" слова министра.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предложить переговорную площадку Индии и Пакистану для урегулирования отношений, если они захотят.
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