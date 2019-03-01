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Половина россиян не сталкивалась с нарушениями своих трудовых прав - опрос

11:08 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина россиян (55%) не сталкивались с нарушениями своих трудовых прав. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу.

Отвечая на вопрос о действиях при нарушении своих прав на рабочем месте, 7% респондентов сказали, что в таком случае меняют работу, 6% обращаются к начальству, 3% идут в суд. Только 2% опрошенных прибегают к помощи профсоюзных организаций, говорится в материалах ВЦИОМ. 20% участников опроса заявили, что не работали в последние пять лет.

Большинство россиян (82%) отмечают слабую роль профсоюзов в защите трудовых прав. При этом 71% респондентов считает, что профсоюзы нужны в современной России, 52% опрошенных уверены, что рабочие организации могут эффективно функционировать в современных условиях.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 февраля 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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