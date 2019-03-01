США предостерегли Киев от акций в Керченском проливе - источник

11:20

США предостерегли Киев от новых провокаций в Керченском проливе. Об этом «Стране» сообщил информированный источник в американских экспертных кругах.

По его словам, Вашингтон боится, что ЕС не поддержит очередную переброску украинских военных кораблей на российскую территорию. В этом случае есть риск возникновения раскола в позиции западных стран.



«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме», — пояснил эксперт.



В США не исключают, что Украина может пойти на новую провокацию, несмотря на запрет. Специалист уверен, что «Госдепу это точно не понравится», о чем может быть объявлено публично. ФАН