США предостерегли Киев от акций в Керченском проливе - источник
11:20 01.03.2019
США предостерегли Киев от новых провокаций в Керченском проливе. Об этом «Стране» сообщил информированный источник в американских экспертных кругах.
По его словам, Вашингтон боится, что ЕС не поддержит очередную переброску украинских военных кораблей на российскую территорию. В этом случае есть риск возникновения раскола в позиции западных стран.
«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме», — пояснил эксперт.
В США не исключают, что Украина может пойти на новую провокацию, несмотря на запрет. Специалист уверен, что «Госдепу это точно не понравится», о чем может быть объявлено публично. ФАН
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