Белоруссия не против общей валюты с РФ - Лукашенко
11:32 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс- конференции в пятницу.
"Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в РФ - прим. ТАСС) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль", - сказал он.
При этом белорусский президент считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. "Не важно, где он будет, пусть будет в Питере - родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", - сказал Лукашенко.
НОВОСТИ
- 12:05 01.03.2019
- В ХМАО задержаны члены террористической ячейки, планировавшие теракты
- 12:00 01.03.2019
- Беньямин Нетаньяху может стать фигурантом сразу трех уголовных дел
- 11:20 01.03.2019
- США предостерегли Киев от акций в Керченском проливе - источник
- 11:08 01.03.2019
- Половина россиян не сталкивалась с нарушениями своих трудовых прав - опрос
- 11:00 01.03.2019
- Пакистан согласен на посредничество РФ в урегулировании ситуации с Индией - глава МИД
- 10:32 01.03.2019
- Вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий
- 10:20 01.03.2019
- Военные США подсчитали время подлета "Авангарда"
- 10:05 01.03.2019
- Средняя зарплата женщин в РФ составляет 70% от зарплаты мужчин - Голодец
- 10:00 01.03.2019
- Климкин сообщил, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси
- 09:32 01.03.2019
- Сегодня вступают в силу новые стандарты для аварийно-диспетчерских служб ЖКХ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать