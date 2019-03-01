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Белоруссия не против общей валюты с РФ - Лукашенко

11:32 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс- конференции в пятницу.

"Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в РФ - прим. ТАСС) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль", - сказал он.

При этом белорусский президент считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. "Не важно, где он будет, пусть будет в Питере - родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", - сказал Лукашенко.

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