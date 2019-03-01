Беньямин Нетаньяху может стать фигурантом сразу трех уголовных дел
12:00 01.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху может стать фигурантом сразу трёх уголовных дел. Об этом вчера объявил генпрокурор страны.
Получение взяток, мошенничество и злоупотребление доверием – в этих преступлениях могут обвинить израильского премьера. «Вы навредили образу госслужбы и подорвали веру в неё общества» — приводит газета «Гаарец» слова генпрокурора Авихая Мандельблита. Нетаньяху подозревают в том что они принимал подарки от бизнесменов в обмен на покровительство. Политика также могут обвинить в сговоре с владельцем газеты «Едиот ахронот». Нетаньяху якобы обещал ослабить ее конкурентов, а издание должно было перестать писать о нем критические статьи. Премьер, по данным прокуратуры, мог также делать поблажки крупному бизнесмену, владельцу телекоммуникационной компании Безек в обмен на освещение своей деятельности в положительном ключе. Заявление генпрокурора, как отмечают СМИ, может повлиять на результаты парламентских выборов, они пройдут в Израиле 9 апреля. Впрочем, у премьера остаётся возможность убедить прокурора в ходе слушаний не выдвигать обвинения, пишет «Гаарец».
Нетаньяху ранее отказался уходить с поста в случае предъявления ему обвинений. По опросам партия премьера Ликуд находится на втором месте, её готовы поддержать почти 20 процентов избирателей. Эхо Москвы
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