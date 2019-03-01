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В ХМАО задержаны члены террористической ячейки, планировавшие теракты

12:05 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Ханты-Мансийском автономном округе членов террористической ячейки, которые планировали серию терактов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Подразделениями по противодействию экстремизму МВД России совместно с управлением ФСБ России по ХМАО пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандитским подпольем на Северном Кавказе", - сказала Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что участники ячейки, соблюдая правила конспирации, проводили встречи на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка. Также ими планировались взрывы в местах массового скопления людей, отметила представитель МВД.

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