Зеленский высказался по ситуации с Донбассом

12:32 Источник: Газета.Ru

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет «война» России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров. Об этом сообщает ТСН.

Он подчеркнул, что главной целью возможных переговоров Украины и России по Донбассу является сохранение «жизней людей». Он добавил, что для урегулирования ситуации в регионе невозможно «избежать» контактов с Россией. При этом Зеленский заверил, что переговоры не отменяют «принципиальной позиции» Украины по Донбассу.



«Мы не торгуем нашими людьми. Мы не торгуем нашими территориями», — заключил Зеленский. Газета.Ru

