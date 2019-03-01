Путин передает слова поддержки Мадуро - Лавров
13:00 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин выражает поддержку и солидарность лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Дельси Родригес.
"Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро", - сказал министр.
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