Путин передает слова поддержки Мадуро - Лавров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выражает поддержку и солидарность лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Дельси Родригес.

"Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро", - сказал министр.

