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НОВОСТИ

Страны БРИКС могут получить единую платежную систему

13:05 01.03.2019 Источник: Известия

Страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему. Она будет называться BRICS Pay, рассказали «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который выступает координатором рабочей группы по финансовым услугам Делового Совета БРИКС со стороны Москвы. Там добавили, что готовы рассматривать участие в финансировании платформы.

Один из вероятных сценариев реализации проекта — создание специального онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран – участниц БРИКС, добавил другой участник рабочей группы, вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин. С помощью установленного на смартфон мобильного приложения можно будет оплатить покупку в любой стране группы вне зависимости от валюты на счете покупателя.

Реализация проекта позволит снизить зависимость от транснациональных платежных систем, что особенно актуально на фоне растущей геополитической напряженности, полагают эксперты.

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