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В СК рассказали о вовлеченности молодежи в уголовные дела об экстремизме

13:20 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 100 учащихся школ и вузов стали фигурантами уголовных дел об экстремизме в прошедшем году. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллеги ведомства по итогам работы за 2018 год.

"Среди выявленных экстремистов - это 894 человека, 99 учащихся школ, вузов и, главным образом, это молодежь - 282 человека", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что в этой связи должны быть четко продуманы эффективные шаги по пресечению экстремизма, прежде всего, в молодежной среде и особенно среди подростков. "В первую очередь целенаправленная работа должна вестись постоянно в Интернете, где идет вербовка детей в соцсетях и чатах", - сказал глава СК.

Всего в прошлом году ведомство направило в суд 504 уголовных дела об экстремизме.

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