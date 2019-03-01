США обещали вознаграждение за информацию о местонахождении сына бен Ладена
13:32 01.03.2019 Источник: РБК
Власти США выплатят вознаграждение в размере до $1 млн за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, которого они считают одним из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ), сообщается на сайте Госдепартамента.
«Начиная, по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников», - рассказали в Госдепе.
В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца. РБК
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