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США обещали вознаграждение за информацию о местонахождении сына бен Ладена

13:32 01.03.2019 Источник: РБК

Власти США выплатят вознаграждение в размере до $1 млн за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, которого они считают одним из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ), сообщается на сайте Госдепартамента.

«Начиная, по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников», - рассказали в Госдепе.

В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца.  РБК

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