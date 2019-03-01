Венесуэла перенесет офис PDVSA из Лиссабона в Москву
14:00 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла") в Лиссабоне и перенести представительство в Москву. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перенести офис в Москву", - сказала она.
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