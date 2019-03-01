Венесуэла перенесет офис PDVSA из Лиссабона в Москву

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла") в Лиссабоне и перенести представительство в Москву. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перенести офис в Москву", - сказала она.

