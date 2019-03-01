Один человек ранен в результате конфликта у здания школы в Нижнем Новгороде
14:12 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек пострадал в результате конфликта группы людей возле общеобразовательной школы №121 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в приемной заместителя губернатора Нижегородской области по безопасности.
"Поступила информация о том, что двое неустановленных людей пытались прорваться в здание школы, но были остановлены охраной. Есть один раненый. Детали произошедшего устанавливаются", - сказала собеседница агентства.
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