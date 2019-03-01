Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" покинул Черное море
14:32 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетный эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" в пятницу покинул Черное море. Об этом сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
"Эсминец США класса "Арли Берк" "Дональд Кук" (DDG 75) начал объявленный ранее переход в южном направлении через международный пролив Босфор. Находится на пути к Средиземному морю 1 марта после проведения морских операций по обеспечению безопасности в Черном море", - сказано в заявлении.
Американский эсминец находился в Черном море с 19 февраля. Он совершал заход в грузинский порт Батуми, где участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. Также корабль принимал участие в маневрах с фрегатом TCG Fatih ВМС Турции. С 25 по 27 февраля эсминец находился в Одессе, где 26 февраля на его борту прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера,
Все это время непрерывное слежение за ним вели силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
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