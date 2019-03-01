Лавров считает, что США могут пойти на военную интервенцию в Венесуэлу

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает, что Соединенные Штаты могут пойти на военную интервенцию в Венесуэлу вопреки позиции стран Латинской Америки. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России по итогам переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

По его словам, сегодня нет ни одной страны, за исключением нескольких союзников США, кто поддерживал бы и допускал бы вариант военной интервенции в Венесуэлу. "Все, включая соседей Венесуэлы, уже выступили с заявлениями, что они такой подход не разделяют и не поддерживают", - указал глава МИД РФ.



"Должен признать, что, зная нынешние подходы администрации США, все возможно, - подчеркнул Лавров. - Не исключаю, что администрация США может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все нормы международного права".

