Болгария не является "Троянским конем России в НАТО" - премьер-министр

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в том, его страна является самым дисциплинированным членом альянса. Свое заявление премьер Болгарии сделал в пятницу на брифинге по итогам переговоров.

"Болгария - не Троянский конь России в НАТО, а точно наоборот, самый дисциплинированный член организации", подчеркнул Борисов, напомнив об участии страны операциях альянса и о принятых решениях о модернизации своих вооруженных сил. Болгария выделила средства на приобретение новых многофункциональных самолетов, двух патрульных кораблей и 150 бронированных машин.



Основная тема переговоров касалась сотрудничества Болгарии с НАТО в сфере обеспечения коллективной безопасности в условиях нарастающего конфликтного потенциала. "Мы хотим вести диалог с Россией, но должны быть сильны, чтобы говорить на равных. Необходимо максимально полно использовать силу дипломатии, а не влезать в гонку вооружения и заниматься распространением чудовищных ракет", - сказал Борисов. Он напомнил, что "всегда был против усиления присутствия НАТО в Черном море".



"Мы развиваем туризм, а когда военные корабли заходят в наши порты, то это гонит туристов", - отметил болгарский премьер.

Генеральный секретарь НАТО находится в Болгарии с двухдневным рабочим визитом.

