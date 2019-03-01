Роскосмос проинформировал о начале создания Национального космического центра

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскосмос сообщил о начале создания Национального космического центра. Ведомство совместно с правительством России и московским властями приступило к работе на территории Центра имени Хруничева.

В настоящий момент идёт уточнение рабочих параметров проекта, обсуждаются детали модернизации производства Центра имени Хруничева и строительства комплекса зданий Национального космического центра. По итогам первого этапа будет представлен доклад.



Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 20 февраля поручил сформировать национальный космический центр. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разместить его на территории Центра имени Хруничева на западе Москвы. Говорит Москва

