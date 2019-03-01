Вход в большинство российских музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вход в большинство музеев в России 8 марта будет бесплатным для женщин. О такой инициативе министерства культуры сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в акции участвуют Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, музей-заповедник «Абрамцево», Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник и другие. Говорит Москва

