Вход в большинство российских музеев 8 марта будет бесплатным для женщин
16:00 01.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Вход в большинство музеев в России 8 марта будет бесплатным для женщин. О такой инициативе министерства культуры сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в акции участвуют Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, музей-заповедник «Абрамцево», Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник и другие. Говорит Москва
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