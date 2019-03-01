РУСАДА запретило спортсменам пить пиво

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РУСАДА запретило спортсменам употреблять пиво. Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что организация запрещает атлетам пить алкоголь для ускорения прохождения допинг-контроля.

Политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками, а также запрет на слабоалкогольные и алкогольные напитки с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля. Атлеты, которые нарушат правила, получат предупреждение. Говорит Москва

