На Украине долги за ЖКХ установили абсолютный рекорд за все время существования гривны
16:32 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долги населения за жилищно- коммунальные услуги на Украине установили абсолютный рекорд со времени введения национальной валюты в 1996 году. Как сообщила в пятницу Государственная служба статистики, по состоянию на конец января они превысили 62,6 млрд гривен (2,3 млрд долларов).
Большая часть задолженности приходится на газоснабжение - более 29 млрд гривен, а также отопление и водоснабжение - почти 20 млрд долларов.
В месяц жители Украины в среднем платят за коммунальные услуги 2700 гривен. При этом средняя зарплата в 2018 году составила 8 тысяч 713 гривен.
Среди регионов наибольшая задолженность за газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение отмечена в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве.
Последние несколько лет украинские власти планомерно повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Правительство объясняет это требованиям главного кредитора Украины - Международного валютного фонда (МВФ), который настаивает на том, что стоимость газа должна быть поднята до уровня импортного паритета, то есть на 60%.
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