В Норвегии сообщили о новых помехах в работе GPS
17:00 01.03.2019 Источник: Эхо Москвы
В Норвегии зафиксировали новые помехи в работе навигационных систем GPS. Подобные перебои уже происходили ранее, и власти страны обвиняли в этом Москву.
Помехи, которые засекло Авиационное управление Норвегии на севере страны, потенциально могут создавать риски для воздушного и морского сообщения. Системы GPS отключались в самолетах, пролетавших вблизи городов Будё и Тромсё. При этом пока нет свидетельств о том, что заглушающий сигнал исходил с территории России. Об этом сообщает местный телеканал «Тэ-вэ-2» со ссылкой на Национальное управление Норвегии по коммуникациям. По их данным, сбой может быть локальным, но пока утверждать, что Россия не имеет отношения к помехам, нельзя. Перебои в работе GPS также фиксировали в начале этого года, а до этого – в ноябре, когда в стране проходили широкомасштабные учения НАТО «Единый трезубец». Норвежское Минобороны тогда заявило, что за этим стоят российские силы на Кольском полуострове.
В Москве тогда отметили, что готовы ответить на обвинения со стороны Осло, но для предметного договора необходимы доказательства. Их норвежская сторона так и не представила. Эхо Москвы
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