Катание на лыжах с Путиным - часть политики, заявил Лукашенко

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко назвал катание на лыжах с Путиным частью политики. По словам белорусского президента, личные отношения всегда влияют на межгосударственные.

«Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным катаются на горе на лыжах, и думают, что делать им нечего, то нет, это часть политики», — сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами.



«Это тренд. Ты должен быть в этом тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли эти лыжи», — заключил белорусский лидер.



В феврале Лукашенко в течение нескольких дней находился в Сочи, где проходили его переговоры с Владимиром Путиным. Говорит Москва

