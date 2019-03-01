Катание на лыжах с Путиным - часть политики, заявил Лукашенко
17:12 01.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Александр Лукашенко назвал катание на лыжах с Путиным частью политики. По словам белорусского президента, личные отношения всегда влияют на межгосударственные.
«Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным катаются на горе на лыжах, и думают, что делать им нечего, то нет, это часть политики», — сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами.
«Это тренд. Ты должен быть в этом тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли эти лыжи», — заключил белорусский лидер.
В феврале Лукашенко в течение нескольких дней находился в Сочи, где проходили его переговоры с Владимиром Путиным. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:40 01.03.2019
- 73 микроавтобуса "ГАЗель NEXT" будут обслуживать участников XXIX Всемирной зимней универсиады
- 17:20 01.03.2019
- Подмосковье вошло в ТОП-3 медиарейтинга инвестиционной привлекательности регионов
- 17:00 01.03.2019
- В Норвегии сообщили о новых помехах в работе GPS
- 16:32 01.03.2019
- На Украине долги за ЖКХ установили абсолютный рекорд за все время существования гривны
- 16:12 01.03.2019
- РУСАДА запретило спортсменам пить пиво
- 16:00 01.03.2019
- Вход в большинство российских музеев 8 марта будет бесплатным для женщин
- 15:32 01.03.2019
- Роскосмос проинформировал о начале создания Национального космического центра
- 15:12 01.03.2019
- Болгария не является "Троянским конем России в НАТО" - премьер-министр
- 15:00 01.03.2019
- Лавров считает, что США могут пойти на военную интервенцию в Венесуэлу
- 14:32 01.03.2019
- Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" покинул Черное море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать