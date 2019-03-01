Подмосковье вошло в ТОП-3 медиарейтинга инвестиционной привлекательности регионов
17:20 01.03.2019
Московская область заняла второе место в медиарейтинге инвестиционной привлекательности регионов в 2018 году. Рейтинг разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией «Медиалогия» и коммуникационной группой «Publicity».
В основу рейтинга положены упоминания в федеральных и региональных СМИ деятельности регионов по улучшению инвестиционного и делового климата. При его составлении оцениваются показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, измеряемого АСИ вместе с главными российскими деловыми объединениями. Рейтинг нацелен на то, чтобы регионы публично освещали свои успехи в улучшении инвестиционного и делового климата.
На первом месте в медиарейтинге находится Приморский край, на втором — Московская область, далее следуют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В первой десятке также находятся Татарстан, Тюменская область, Якутия, Свердловская область и Крым.
Георгий Соловьев
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