73 микроавтобуса "ГАЗель NEXT" будут обслуживать участников XXIX Всемирной зимней универсиады
17:40 01.03.2019
|Фото предоставлено пресс-службой Группы ГАЗ
Горьковский автозавод поставил 73 микроавтобуса «ГАЗель NEXT» для обслуживания членов спортивных команд, принимающих участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде. Универсиада пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.
Микроавтобусы приступили к обслуживанию сборных команд разных стран. 73 комфортабельных, надежных и безопасных автомобиля будут перевозить спортсменов и тренерский состав между спортивными объектами, местами размещения и отдыха.
Каждый автобус рассчитан на перевозку 16 пассажиров. Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров внутри автомобиля и комфорт в пути, а высокая сдвижная дверь и низкая подножка – удобство входа/выхода. Подножка выдвигается автоматически во время открывания боковой сдвижной двери, убирается после ее закрытия. Пространство салона оформлено в светло-серой гамме и отделано практичным в обслуживании пластиком, обеспечивающим хорошую шумоизоляцию.
Повышенная жесткость кузова и программируемые зоны деформации, заложенные в конструкцию силовых элементов автомобиля, а также специальные ремни на всех сиденьях гарантируют высокий уровень безопасности. Внедренные в раму усиленные поперечины и дополнительные усилители обеспечивают прочность и надежность конструкции всего автомобиля, в том числе – для эксплуатации в плохих дорожных условиях.
Благодаря передней независимой рычажной подвеске и модернизированной задней подвеске, включающей в себя новые подрессорник и амортизаторы, автомобиль обладает повышенной устойчивостью даже на заснеженных зимних дорогах и высокой плавностью хода.
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске – это первые в истории зимние Студенческие игры, которые проводятся на территории России. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В их числе – биатлон, горнолыжный спорт, хоккей, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом, последние два включены в программу Студенческих игр впервые.
По информации пресс-службы Группы ГАЗ
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