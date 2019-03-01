Террористы захватили заложников в отеле в столице Сомали
18:25 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористы захватили заложников в столице Сомали - Рейтер
Террористы, подорвавшие в четверг заминированный автомобиль в столице Сомали, захватили заложников в одном из отелей. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министра информации страны Дахира Мохамуда Гелле.
Министр не пояснил, завершилась ли операция сомалийского спецназа в столице и были ли освобождены заложники.
В четверг в центре Могадишо, где расположены многочисленные рестораны и торговые центры, прогремел сильный взрыв, после чего началась стрельба. Как сообщает Reuters, бомба взорвалась рядом с отелем, который часто посещают официальные лица Сомали.
В результате взрыва погибли 29 человек, около 80 получили ранения. Большинство погибших - мирные жители. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".
После взрыва в районе, где он произошел, начался бой между силами безопасности и террористами, которые забаррикадировались в захваченных зданиях. Боестолкновение продолжалось всю ночь.
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