Террористы захватили заложников в отеле в столице Сомали

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы захватили заложников в столице Сомали - Рейтер

Террористы, подорвавшие в четверг заминированный автомобиль в столице Сомали, захватили заложников в одном из отелей. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министра информации страны Дахира Мохамуда Гелле.

Министр не пояснил, завершилась ли операция сомалийского спецназа в столице и были ли освобождены заложники.

В четверг в центре Могадишо, где расположены многочисленные рестораны и торговые центры, прогремел сильный взрыв, после чего началась стрельба. Как сообщает Reuters, бомба взорвалась рядом с отелем, который часто посещают официальные лица Сомали.

В результате взрыва погибли 29 человек, около 80 получили ранения. Большинство погибших - мирные жители. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

После взрыва в районе, где он произошел, начался бой между силами безопасности и террористами, которые забаррикадировались в захваченных зданиях. Боестолкновение продолжалось всю ночь.