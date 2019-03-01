Москвичам предложили пересесть на городской транспорт из-за гололедицы
19:00 01.03.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В Москве ожидается мокрый снег и гололедица, в связи с чем москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт, сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.
«Транспортный комплекс просит москвичей отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться городским транспортом, который подготовлен к работе в сложных погодных условиях. Московский метрополитен также готов к увеличению пассажиропотока. Если же отложить поездку на автомобиле невозможно, пожалуйста, строго соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и избегайте резких торможений и неожиданных маневров. Напоминаем, что при сильном ветре нежелательно оставлять машину под деревьями или рекламными конструкциями», - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным МЧС сегодня вечером в Москве ожидается ухудшение погодных условий. До конца дня в столице будет идти мокрый снег, а на дорогах будет скользко из-за гололедицы. Кроме того, сильный ветер порывами до 12-17 м/сек может стать причиной падения деревьев и повреждения линий электропередач. При таких погодных условиях возрастает риск ДТП, что может привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации.
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