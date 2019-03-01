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НОВОСТИ

Москва готова содействовать деэскалации между Исламабадом и Нью-Дели - Лавров

19:20 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в пятницу с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации между Исламабадом и Нью-Дели. Об говорится в сообщении российского дипведомства.

"С российской стороны подчеркнута необходимость для всех стран соблюдать положения универсальных контртеррористических конвенций и сотрудничать в деле их выполнения. Отмечена возможность использовать в этих целях механизм Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), - подчеркнули в министерстве. - Выражена готовность Москвы содействовать деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования любых разногласий между Исламабадом и Нью- Дели политико-дипломатическими средствами".

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