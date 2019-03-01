Пакистан передал Нью-Дели индийского летчика, он отправлен на медосмотр

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийский военный пилот Абхинандан Вартхаман, который передан Пакистаном в пятницу официальным представителям Нью-Дели, отправлен на подробный медосмотр. Об этом сообщил журналистам вице-маршал Рави Гопал Кришана Капур.

"Был назначен медицинский осмотр, поскольку пилот ВВС катапультировался из самолета", - сказал маршал в прямом эфире индийских телеканалов. "Мы рады, что он вернулся назад", - добавил маршал.

Абхинандан Вартхаман вернулся в Индию через единственный действующий между странами наземный переход "Вага". Возвращение военного летчика транслировали индийские телеканалы. Пилота с утра ждали многочисленные журналисты и толпы индийцев, но ожидавшаяся пресс-конференция летчика так и не состоялась.

Индийская сторона сообщила, что Пакистан дважды переносил время передачи летчика индийцам.

Командир звена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман был сбит в минувшую среду во время первого массового воздушного боя между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо- пакистанской войны 1971 года. Нью-Дели сообщает, что Вартхаман, управлявший истребителем МиГ-21, сбил один пакистанский F-16, однако его МиГ-21 был поражен ракетой, запущенной с другого пакистанского истребителя. Летчик катапультировался и приземлился на пакистанской стороне, где был взят в плен.