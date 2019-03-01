Пакистан передал Нью-Дели индийского летчика, он отправлен на медосмотр
19:50 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийский военный пилот Абхинандан Вартхаман, который передан Пакистаном в пятницу официальным представителям Нью-Дели, отправлен на подробный медосмотр. Об этом сообщил журналистам вице-маршал Рави Гопал Кришана Капур.
"Был назначен медицинский осмотр, поскольку пилот ВВС катапультировался из самолета", - сказал маршал в прямом эфире индийских телеканалов. "Мы рады, что он вернулся назад", - добавил маршал.
Абхинандан Вартхаман вернулся в Индию через единственный действующий между странами наземный переход "Вага". Возвращение военного летчика транслировали индийские телеканалы. Пилота с утра ждали многочисленные журналисты и толпы индийцев, но ожидавшаяся пресс-конференция летчика так и не состоялась.
Индийская сторона сообщила, что Пакистан дважды переносил время передачи летчика индийцам.
Командир звена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман был сбит в минувшую среду во время первого массового воздушного боя между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо- пакистанской войны 1971 года. Нью-Дели сообщает, что Вартхаман, управлявший истребителем МиГ-21, сбил один пакистанский F-16, однако его МиГ-21 был поражен ракетой, запущенной с другого пакистанского истребителя. Летчик катапультировался и приземлился на пакистанской стороне, где был взят в плен.
НОВОСТИ
- 20:45 01.03.2019
- США не готовят вторжение в Венесуэлу - Госдеп
- 20:20 01.03.2019
- Спецпредставитель США по Венесуэле ведет прямые переговоры с Россией
- 19:20 01.03.2019
- Москва готова содействовать деэскалации между Исламабадом и Нью-Дели - Лавров
- 19:00 01.03.2019
- Москвичам предложили пересесть на городской транспорт из-за гололедицы
- 18:25 01.03.2019
- Террористы захватили заложников в отеле в столице Сомали
- 17:40 01.03.2019
- 73 микроавтобуса "ГАЗель NEXT" будут обслуживать участников XXIX Всемирной зимней универсиады
- 17:20 01.03.2019
- Подмосковье вошло в ТОП-3 медиарейтинга инвестиционной привлекательности регионов
- 17:12 01.03.2019
- Катание на лыжах с Путиным - часть политики, заявил Лукашенко
- 17:00 01.03.2019
- В Норвегии сообщили о новых помехах в работе GPS
- 16:32 01.03.2019
- На Украине долги за ЖКХ установили абсолютный рекорд за все время существования гривны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать