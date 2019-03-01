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НОВОСТИ

Спецпредставитель США по Венесуэле ведет прямые переговоры с Россией

20:20 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс подтвердил в пятницу, что ведет прямые переговоры с российской стороной. Он рассказал об этом, отвечая на вопрос ТАСС во время брифинга для журналистов в Госдепартаменте.

"Да, ведутся переговоры, конечно же, постоянно между США и Россией по различным вопросам, в том числе по этому [ситуация вокруг Венесуэлы]", - отметил дипломат, добавив, что в этих переговорах участвует и он сам.

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