Спецпредставитель США по Венесуэле ведет прямые переговоры с Россией
20:20 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс подтвердил в пятницу, что ведет прямые переговоры с российской стороной. Он рассказал об этом, отвечая на вопрос ТАСС во время брифинга для журналистов в Госдепартаменте.
"Да, ведутся переговоры, конечно же, постоянно между США и Россией по различным вопросам, в том числе по этому [ситуация вокруг Венесуэлы]", - отметил дипломат, добавив, что в этих переговорах участвует и он сам.
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