США не готовят вторжение в Венесуэлу - Госдеп

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не занимаются подготовкой военного вторжения в Венесуэлу. С таким заверением выступил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Не думаю, что он (Лавров. - Прим. ТАСС) в действительности верит, что мы пытаемся сделать это и, как вы знаете, мы этого не пытаемся сделать", - сказал американский дипломат.

По его словам, "США проводят политику экономического, финансового, политического и дипломатического давления на де-факто режим в Венесуэле в поддержку Хуана Гуайдо - временного президента из Национальной ассамблеи венесуэльского народа".