Reuters: Курды начали штурмовать один из последних оплотов ИГ в Эль-Багузе

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая преимущественно из курдов, начала в пятницу штурм одного из последних оплотов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в населенном пункте Эль-Багуз (провинция Дейр-эз-Зор). Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу информационной службы СДС Мустафу Бали.

"После того как наши силы завершили эвакуацию гражданских лиц из Эль-Багуза и освобождение наших бойцов, которые были похищены ИГ, в Эль-Багузе не осталось никого, кроме террористов", - заявил представитель СДС. "Поэтому наши силы начали военную операцию и вступили в бой с террористами, чтобы завершить окончательное освобождение", - добавил он.

Бали заявил, что боевые действия в Эль-Багузе ведутся с использованием тяжелых вооружений. На вопрос, как долго продлятся боевые действия, он ответил: "Мы ожидаем, что сражение будет ожесточенным и нелегким".

Отряды СДС прекратили огонь в Эль-Багузе в конце января и создали гуманитарный коридор для выхода мирного населения с территории, где остаются боевики ИГ. За февраль им воспользовались, по сведениям агентства Фират, свыше 20 тысяч человек. Среди них были члены семей террористов, сдавшиеся в плен боевики и заложники из числа мирных граждан. Как заявил ранее агентству Бали, в Эль-Багузе остаются наемники, которые ранее отвергли предъявленный им ультиматум.

Эль-Багуз расположен на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Он является последним населенным пунктом, который до недавнего времени оставался под контролем ИГ. Командование СДС в четверг заявило, что намерено объявить о победе над экстремистами в течение недели.