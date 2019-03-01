Константинополь не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос
22:30 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос. Об этом Константинопольский патриарх Варфоломей заявил в ответ на соответствующее письмо Антиохийского патриарха Иоанна.
"Мы вас информируем, что после того, когда четыре православных церкви с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - говорится в тексте письма.
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