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Пожар в дагестанском селе тушит почти тысяча человек

23:01 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число горящих домов в дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского район возросло до 20, сообщил ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

"Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие 2 пожарных экипажа и около 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, "в селе 85 домов, они стоят очень плотно друг другу, это осложняет тушение пожара". По его словам, возгорание в настоящее время ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители. 

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