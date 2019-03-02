Пожар в дагестанском селе тушит почти тысяча человек
23:01 01.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число горящих домов в дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского район возросло до 20, сообщил ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.
"Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие 2 пожарных экипажа и около 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, "в селе 85 домов, они стоят очень плотно друг другу, это осложняет тушение пожара". По его словам, возгорание в настоящее время ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители.
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