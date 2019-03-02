В Дагестане пожар уничтожил 17 жилых домов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 30 жилых домов и хозяйственных построек сгорели в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщил ТАСС глава Дагестана Владимир Васильев.

"По состоянию на 00:45 [мск] сгорело 17 жилых домов, 14 хозяйственных построек - сараи, сенохранилище. Никто не пострадал. Скот тоже по сути не пострадал, вывели", - сказал Васильев.