В Дагестане пожар уничтожил 17 жилых домов
09:00 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 30 жилых домов и хозяйственных построек сгорели в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщил ТАСС глава Дагестана Владимир Васильев.
"По состоянию на 00:45 [мск] сгорело 17 жилых домов, 14 хозяйственных построек - сараи, сенохранилище. Никто не пострадал. Скот тоже по сути не пострадал, вывели", - сказал Васильев.
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