К концу марта снежный покров в Москве исчезнет
09:20 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снежный покров в Москве сойдет в конце марта - начале апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдет он только в конце марта - начале апреля", - сказал он.
По данным Гидрометцентра, с 4 марта в Москве прогнозируется потепление, температура будет держаться на уровне 0 градусов.
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