0
0
133
НОВОСТИ

К концу марта снежный покров в Москве исчезнет

09:20 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снежный покров в Москве сойдет в конце марта - начале апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдет он только в конце марта - начале апреля", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, с 4 марта в Москве прогнозируется потепление, температура будет держаться на уровне 0 градусов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:57 02.03.2019
Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
0
38
10:54 02.03.2019
В США произведен успешный запуск космического корабля Space X Crew Dragon
0
45
10:45 02.03.2019
Продление заморозки цен на бензин после 31 марта пока не обсуждается - Новак
0
60
10:00 02.03.2019
Глава МИД Украины хочет, чтобы Черное море стало для РФ "Бермудским треугольником"
0
115
09:45 02.03.2019
Акцент на персонажах Бэтмена и Супермена привел к краху концепцию киновселенной DC
0
117
09:00 02.03.2019
В Дагестане пожар уничтожил 17 жилых домов
0
147
23:01 01.03.2019
Пожар в дагестанском селе тушит почти тысяча человек
0
644
22:30 01.03.2019
Константинополь не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос
0
706
21:30 01.03.2019
Reuters: Курды начали штурмовать один из последних оплотов ИГ в Эль-Багузе
0
716
20:45 01.03.2019
США не готовят вторжение в Венесуэлу - Госдеп
0
713

Возврат к списку