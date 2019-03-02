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Акцент на персонажах Бэтмена и Супермена привел к краху концепцию киновселенной DC

09:45 02.03.2019 Источник: Газета.Ru

Кевин Тсуджихара заявил, что концепция киновселенной DC потерпела крах, передает Los Angeles Times. Он признал, что студии не удалось реализовать франшизу так, как это было задумано несколько лет назад.

По его словам, студия сосредоточилась на историях отдельных персонажей, что привело к нарушению целостности повествования. Кроме того, он заявил, что в будущем студия не станет делать акцент на персонажах Бэтмена и Супермена.

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