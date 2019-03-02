Глава МИД Украины хочет, чтобы Черное море стало для РФ "Бермудским треугольником"
10:00 02.03.2019
Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что России не удастся завладеть Черным морем, оно может стать разве для нее лишь "Бермудским треугольником", - пишет "Укринформ".
Об этом Климкин заявил на международной конференции по безопасности "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров", которая началась в Одессе в пятницу.
"Россия запрещает нам свободу мореплавания в Керченском проливе и Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Поэтому все, что мы делаем и должны сделать, должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят-военнопленных и других политзаключенных и заложников", - заявил руководитель МИД Украины.
Однако, по его словам, "мы должны сделать так, чтобы наш флот был лучше, чем российский".
"Черное море не должно стать российской лужей. Нужно построить мощную военную инфраструктуру, военные базы вдоль Черного и Азовского морей", - считает Климкин.
Глава МИД выразил твердое убеждение, что "Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него разве что "Бермудским треугольником", Керченский пролив будет разблокирован".
НОВОСТИ
- 10:57 02.03.2019
- Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
- 10:54 02.03.2019
- В США произведен успешный запуск космического корабля Space X Crew Dragon
- 10:45 02.03.2019
- Продление заморозки цен на бензин после 31 марта пока не обсуждается - Новак
- 09:45 02.03.2019
- Акцент на персонажах Бэтмена и Супермена привел к краху концепцию киновселенной DC
- 09:20 02.03.2019
- К концу марта снежный покров в Москве исчезнет
- 09:00 02.03.2019
- В Дагестане пожар уничтожил 17 жилых домов
- 23:01 01.03.2019
- Пожар в дагестанском селе тушит почти тысяча человек
- 22:30 01.03.2019
- Константинополь не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос
- 21:30 01.03.2019
- Reuters: Курды начали штурмовать один из последних оплотов ИГ в Эль-Багузе
- 20:45 01.03.2019
- США не готовят вторжение в Венесуэлу - Госдеп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать