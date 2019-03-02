Глава МИД Украины хочет, чтобы Черное море стало для РФ "Бермудским треугольником"

10:00

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что России не удастся завладеть Черным морем, оно может стать разве для нее лишь "Бермудским треугольником", - пишет "Укринформ".

Об этом Климкин заявил на международной конференции по безопасности "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров", которая началась в Одессе в пятницу.

"Россия запрещает нам свободу мореплавания в Керченском проливе и Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Поэтому все, что мы делаем и должны сделать, должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят-военнопленных и других политзаключенных и заложников", - заявил руководитель МИД Украины.

Однако, по его словам, "мы должны сделать так, чтобы наш флот был лучше, чем российский".

"Черное море не должно стать российской лужей. Нужно построить мощную военную инфраструктуру, военные базы вдоль Черного и Азовского морей", - считает Климкин.

Глава МИД выразил твердое убеждение, что "Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него разве что "Бермудским треугольником", Керченский пролив будет разблокирован".