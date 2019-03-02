Продление заморозки цен на бензин после 31 марта пока не обсуждается - Новак
10:45 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о продления заморозки оптовых цены на бензин и дизельное топливо на срок после 31 марта 2019 года в настоящий момент не обсуждается. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики России Александр Новак.
"Сейчас пока не обсуждается", - сказал он.
Нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года - удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.
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