Продление заморозки цен на бензин после 31 марта пока не обсуждается - Новак

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о продления заморозки оптовых цены на бензин и дизельное топливо на срок после 31 марта 2019 года в настоящий момент не обсуждается. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики России Александр Новак.

"Сейчас пока не обсуждается", - сказал он.

Нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года - удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.