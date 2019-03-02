В США произведен успешный запуск космического корабля Space X Crew Dragon

10:54 Источник: НГ-Online

Космический корабль, разработанный компанией Space X для пилотируемых полетов, благополучно стартовал с мыса Канаверал. Crew Dragon запущен к Международной космической станции в беспилотном режиме. Стыковка с МКС предварительно намечена на 03:30 утра по времени восточного побережья США (11:30 мск) 3 марта. NASA вела с Сети прямую трансляцию запуска.