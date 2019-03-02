Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

10:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Академик, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов ушел из жизни минувшей ночью, сообщил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз", - сказал политик.